Взрыв в Ханчжоу: погибли два человека, десятки получили ранения

Ханчжоу, Китай, , 09:22 — REGNUM Два человека погибли, еще 55 граждан КНР получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего в столице провинции Чжэцзян г. Ханчжоу на востоке Китая. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов, точные причины взрыва пока не установлены.

По данным полиции, взрыв прогремел в одном из магазинов неподалеку от озера Сиху примерно в 8:40 по местному времени. Как сообщают очевидцы, взрыв был такой силы, что у всех находящихся поблизости автомобилей выбило стекла, пишет «Сина синьвэнь».

Сразу после взрыва начался пожар, который удалось локализовать спустя 15 минут после звонка на пульт пожарной службы. По словам врачей, состояние 12 человек оценивается как критическое. В настоящее время медики борются за спасение их жизни.

По предварительной версии, взрыв прогремел из-за утечки бытового газа. Сотрудники полиции заявили, что произошедшее не является террористическим актом. Расследование причин инцидента продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва недалеко от детского сада в уезде Фэнсянь провинции Цзянсу на востоке КНР.

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