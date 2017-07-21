Депутат Госсовета Крыма отправится в колонию на 10 лет

Симферополь, , 09:17 — REGNUM Депутат Государственного Совета Крыма Валерий Гриневич приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Такое решение по уголовному делу в отношении депутата 20 июля принял Сакский районный суд, сообщает пресс-служба СКР

Суд признал Гриневича виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

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Как сообщало ИА REGNUM, Гриневич был задержан в ноябре 2015 года по подозрению в мошенничестве.

Согласно данным следствия, 2012 году Гриневич разработал план совершения хищения земельных участков рекреационного назначения, находящихся в прибрежной зоне с. Штормовое Сакского района Республики Крым, в результате из муниципальной собственности было выведено 1,2 га земли. Позже эти участки были проданы за 6 млн рублей.

Также Гриневич обвинялся в том, что в 2015 году от одного из жителей города Саки 35 тысяч долларов США — за эти деньги он обещал решить вопрос о прекращении проводимой в отношении него правоохранительными органами проверки.

Уже после задержания Гриневича к уголовному делу прибавилась и статья за угрозы убийством — в июле 2015 года депутат, предположив, что одно из предприятий Крыма проводит работы по отключению от линии электропередач организации, подконтрольной ему, угрожал сотруднику этого предприятия убийством.

В ходе следствия Наталья Поклонская, на тот момент возглавлявшая прокуратуру Крыма, дважды просила Госсовет Крыма лишить депутата Гриневича его полномочий в соответствии со статьёй 12 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Однако Госсовет отказал, ссылаясь на то, что это не в его компетенции.

Дело Гриневича СКР направил в суд в ноябре 2016 года.

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