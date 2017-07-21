В Тамбовской области возбудили дело о мошенничестве с квартирами сирот

Мичуринск, Тамбовская область, , 08:55 — REGNUM В Тамбовской области следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при исполнении государственного контракта на строительство домов для детей-сирот. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, строительная компания возвела в Мичуринском районе дома, в которых невозможно жить. На устранение всех недочетов требуется не менее 6 млн рублей.

Дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». Строительная компания в рамках исполнения госконтракта должна была передать району 28 квартир. В 2014 году фирмы построила дома и выполнила свои обязательства. Все акты о передаче были подписаны.

Однако после эксперты провели квартиры и выяснили, что квартиры не соответствуют ни нормам СНиП, ни проектно-сметной документации. По факту дома просто не пригодны для проживания людей.

«Для устранения «недоделок» и приведения квартир в соответствие с проектной документацией необходимо более 6 миллионов рублей. Денежные средства по государственным контактам застройщик получил в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сколько именно денег получила строительная компания, не уточняется. Сейчас виновные лица устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM отмечает, что подобная ситуация была в Брянске. Здесь дома были построены по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Здания возводила компания «Евро Отделка».

Злополучные дома были построены в 2008—2011 годах. Радость людей, переехавших в новостройки, быстро сменилась разочарованием: в домах было множество грубых нарушений. Однако на жалобы жильцов долгое время никто не обращал внимание. Только после того, как в 2014 году история дошла до президента, дело сдвинулось. Экспертиза признала дома аварийными. Новые квартиры люди получили только в конце 2015 года.

По факту было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, бывший мэр Брянска Сергей Смирнов, который подписывал все акты, был признан виновным в превышении должностных полномочий. Он приговорен к четырем годам лишения свободы. Также по делу был осужден бывший директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Николай Борисов. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий, но амнистирован в зале суда.

Руководительница строительной компании Светлана Роман была признана виновной в мошенничестве. В декабре 2016 года суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.