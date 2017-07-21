Виновная во взрыве на Тамбовском пороховом заводе получила пять лет условно

Котовск, Тамбовская область, , 08:32 — REGNUM В Тамбовской области вынесен приговор по делу о взрыве на Тамбовском пороховом заводе, который произошел в марте 2016 года. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, бывший мастер производственного участка одного из цехов предприятия признана виновной в нарушении правил безопасности, которые повлекли смерть пяти человек. Женщина приговорена к пяти годам лишения свободы условно.

В суде было доказано, что 11 марта прошлого года мастер пренебрегла проверкой состояния охраны труда на рабочем месте, в частности, она допустила до работы ученика усреднителя, на котором была надета синтетическая одежда. Именно из-за синтетики и произошел взрыв.

«Приговором суда бывшему мастера производственного участка назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. В настоящее время приговор в законную силу не вступил в связи с его обжалованием», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв произошел днем 11 сентября 2016 года. В результате взрыва погибли пять человек: тело одной женщины было найдено под обломками, еще четверо умерли в больнице. В живых остался только один из пострадавших.

После стало известно о том, что специальный выездной штаб министерства промышленности и торговли проверит деятельность Тамбовского порохового завода и его руководства

Кроме того, в сентябре 2015 года в результате взрыва на заводе погибли два рабочих. Еще три человека получили ранения. В феврале 2017 года суд также признал виновной в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах начальницу цеха Тамбовского порохового завода.

В суде было доказано, что осужденная за несколько дней до взрыва получила от подчиненных информацию о том, что одно из запорных устройств не работает. Несмотря на то, что помещения должны быть закрыты и опечатаны после окончания рабочего дня, женщина ничего не сделала для того, чтобы исправить нарушение. Это привело к тому, что один из работников цеха, выпив алкоголя, смог зайти в помещение, где хранился пироксилиновый порох. От синтетической одежды мужчина произошел разряд статического электричества, и порох загорелся.

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