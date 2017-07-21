Землетрясение в Греции: на Косе рухнул минарет старинной мечети

Кос, Греция, , 08:25 — REGNUM Минарет старинной мечети Дефтердар, расположенной в Старом городе на греческом острове Кос, обрушился в результате подземного толчка. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

«Господь защитил нас сегодня. До 12 ночи площадь, где упал минарет, была полна детей, которые играли. И мои тоже», — говорится в сообщении пользователя Dora K в Twitter.

Мечеть Дефтердар была построена в 1725 году, в период, когда остров находился под османским владычеством. Белая мечеть, украшенная декоративными элементами, является одной из достопримечательностей Коса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 июля в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился между турецким Бодрумом и греческим Косом на глубине 10 км.

На острове Кос погибли два человека, еще троих извлекли из-под завалов разрушенного здания. В турецком Бодруме после подземного толчка около 70 человек были госпитализированы с переломами и ушибами. Точное число раненых уточняется. По предварительным данным, граждан России среди пострадавших нет.

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