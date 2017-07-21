Под Самарой столкнулись грузовик и пассажирский автобус: Есть пострадавшие

Самара, , 08:26 — REGNUM В Самарской области на трассе М-5 столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате ДТП пострадали 13 человек. Об этом 21 июля сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Информация о ДТП поступила в 04:10 (мск). На 940-м километре трассы М-5 «Урал» у населенного пункта Валы столкнулись большегруз Volvo и автобус», — говорится в сообщении.

Предположительно, водитель пассажирского автобуса превысил скорость и врезался в грузовик, который ехал впереди.

На момент ДТП в салоне автобуса находились 42 человека, среди которых семеро детей. По предварительным данным, 13 человек пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Причины ДТП уточняются.

Напомним, в последнее время участились случаи ДТП с пассажирскими автобусами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Перми пассажирский автобус опрокинулся в кювет, в результате чего пострадали девять человек, в том числе один младенец. Все пострадавшие были госпитализированы.

Читайте также: В Прикамье опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

В Краснодарском крае 12 июля на трассе М-4 «Дон» рейсовый автобус столкнулся с большегрузом Volvo. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили четыре человека, все они были госпитализированы.

Читайте также: Четыре человека стали жертвами столкновения автобуса с грузовиком на Кубани

Читайте ранее в этом сюжете: Гибель шести человек в ДТП под Курском: машина была переполнена

Читайте развитие сюжета: По факту ДТП под Курском, в котором погибли шесть человек, возбуждено дело