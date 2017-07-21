В Хабаровском крае при столкновении с коровой погибли два подростка

Хабаровск, , 07:45 — REGNUM В Хабаровском крае двое подростков погибли при столкновении на мотоцикле с коровой, сообщает 21 июля пресс-служба УМВД по региону.

«В селе Дубовый Мыс Нанайского района 14-летний подросток, управляя мотоциклом, совершил наезд на крупный рогатый скот», — сообщили в ведомстве.

После столкновения водитель-подросток не справился с управлением и допустил его опрокидывание. В результате ДТП 14-летний подросток и его 15-летний пассажир погибли на месте.

Сообщается, что ключи от мотоцикла перед поездкой подросток взял, когда родителей не было дома.

Как пояснили правоохранители, корова лежала на дороге и подростки не заметили её. Отмечается, что в результате ДТП животное выжило.

По данному происшествию руководством отдела МВД по Нанайскому району назначена служебная проверка.

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