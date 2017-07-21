Сана, , 07:35 — REGNUM Эпидемия холеры в Йемене побила мировой рекорд: никогда прежде так много людей не заболевало холерой за один год, как это произошло в этой стране, пишет 21 июля Wiener Zeitung.

Об этом сообщили представители международной организации Oxfam, которая занимается борьбой против бедности в мире. Они отметили, что с июля по сентябрь 2017 года в охваченном гражданской войной Йемене намечается сезон дождей, вследствие чего холерой заразятся еще больше людей.

Отмечается, что более 15 млн человек в стране подвержены риску заболевания холерой, так как они имеют ограниченный доступ к чистой питьевой воде и санитарным условиям. Многие больницы, порты и дороги разрушены вследствие войны, лекарств «катастрофически» не хватает, как и медицинского персонала.

Руководитель программы чрезвычайной помощи Oxfam Найджел Тимминс сообщил, что за только за первые три месяца 2017 года холерой в Йемене заразились более 360 тыс. человек. Для сравнения: холерой на Гаити в 2011 году были заражены 340 тыс. человек в течение всего года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что холера в Йемене унесла жизни 1742 человека, особенно быстро болезнь распространяется в провинциях к северу от Саны.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда повстанцы-хуситы свергли президента страны Хади Мансура и заняли столицу страны город Сана.

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