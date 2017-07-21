Землетрясение в Греции: есть жертвы

Кос, Греция, , 07:08 — REGNUM В ночь с 20 по 21 июля, погибли, по меньшей мере, два человека, пишет 21 июля Die Tagesschau.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море, его эпицентр находился в 10 км от курортного города Бодрума на юго-западе Турции и в 16 км от греческого острова Кос, где и были обнаружены первые жертвы.

Смерть двух человек на острове Кос подтвердил мэр острова Георг Киритсис.

Спасатели вызволили из-под разрушенных зданий еще несколько человек.

Многие жители турецких городов, охваченных толчками землетрясения, находятся в больницах из-за травм.

Напомним, что до этого землетрясение произошло в середине июня 2017 года на греческих островах Лесбос и Хиос, а также на западном побережье Турции.

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