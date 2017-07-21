Циклон в Приморье: режим ЧС, обрушение подпорной стены, отрезанные сёла

Владивосток, , 06:52 — REGNUM В приморском городе Уссурийске с сегодняшнего дня, 21 июля, введён режим чрезвычайной ситуации. В городе выпало рекордное количество осадков за последние пять лет, вода вошла в частные подворья и подъезды, перемыты дороги, прервано сообщение с сёлами Кроуновка и Яконовка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным местной администрации, за 20 и 21 июля выпало 134 мм осадков — рекордный показать за последние пять лет. За ночь 21 июля выпало 88 мм осадков, месячная норма составляет 90 мм.

«Вода в Уссурийске вошла в частные подворья и подъезды», — сообщил мэр Евгений Корж.

Накануне, 20 июля, паводок, вызванный затяжными дождями, размыл подъезды к временной переправе у села Кроуновка, которую строят на месте рухнувшего в 2015 года во время тайфуна «Гони» моста. В настоящее время дорожное сообщение прервано и с Кроуновкой, и с Яконовкой.

Из-за сильного течения реки, которая поднялась на 2 м выше критического уровня, лодочная переправа тоже приостановлена. По словам начальника ФГКУ «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю» Евгения Шевченко, её будут использовать только при острой необходимости.

В настоящее время уровень воды дождевого паводка продолжает расти. На реках Борисовка и Казачка сегодня днём, 21 июля, уровень воды достигнет опасной критической отметки. Могут быть затоплены низководные мосты и сельскохозяйственные угодья, а также ряд дорог, подтоплено село Пуциловка.

В краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что из-за циклона произошло 59 аварийных отключений электричества в 16 муниципалитетах. Восстановительные работы по-прежнему ведутся в Артёме, Владивостоке, Уссурийске, а также в Анучинском, Михайловском, Тернейском и Яковлевских районах.

Власти города Владивостока сообщают, что сегодня утром, 21 июля, на улице Тигровой обрушилась подпорная стена. Протяжённость разрушенного участка — 20 метров, высота — 8 метров. Движение на аварийном участке частично ограничено. Обрушившаяся подпорная стена сильно повредила три автомобиля, по счастливой случайности никто не пострадал. В настоящее время в мэрии решается вопрос о восстановлении объекта.

По информации администрации Дальнегорского городского округа, на Дальнегорском перевале на участке ФАД «Осиновка — Рудная пристань» произошёл обвал грунта. Восстановительные работы начались сегодня, 21 июля, в пятом часу утра. Движение транспорта не ограничено.