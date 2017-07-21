В Уссурийске введён режим ЧС после рекордного выпадения осадков

Уссурийск, Приморский край, , 05:49 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён в Уссурийском городском округе Приморского края, где в ночь на 21 июля выпала месячная норма осадков. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Уссурийска.

Как отмечается, утром глава администрации Евгений Корж провёл экстренное совещание, входе которого дал поручение «взять под особый контроль обеспечение продовольствием и всем необходимым сёл округа».

«Так как вода в городе вошла в частные подворья и в подъезды, будет развернут пункт временного размещения. Также начнут работу комиссии по оценке ущерба», — заявил Корж.

В пресс-службе уточнили, что за ночь на территории Уссурийского городского округа выпало 88 миллиметров осадков при том, что месячная норма составляет 90 миллиметров. Всего за 20 и 21 июля выпало уже 134 миллиметра осадков, что является рекордным показателем за последние пять лет.

Сообщается, что 20 июля в результате паводка, вызванного дождями, были размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка. Ожидается, что днём 21 июля достигнет опасной критической отметки уровень воды на реках Борисовка и Казачка.

Создается угроза затопления дорог Корсаковка-Яконовка, Корсаковка-Кроуновка, Корсаковка-Уссурийск и Пуциловка-Богатырка, низководных мостов, сельхозугодий. Есть риск подтопления села Пуциловка.

Отмечается, что все службы города работают в усиленном режиме. Спецтехника адресно выезжает на места по обращениям граждан.