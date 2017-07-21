Землетрясение в Эгейском море: в Греции и Турции есть жертвы и пострадавшие

Бодрум, Турция, , 05:24 — REGNUM В результате землетрясения, произошедшего в Эгейском море, на греческом острове Кос есть погибшие, на юго-западе Турции в больницы доставлены десятки пострадавших.

Как сообщил журналистам мэр греческого острова Георг Киритсис, жертвами землетрясения стали два человека. Кроме этого, спасателями из-под завалов разрушенного здания вызволены троих пострадавших.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в результате подземных толчков разрушен минарет мечети Дефтердар на Косе.

В турецком городе Бодруме после землетрясения в больницы доставлены около 70 человек. В здании местной больницы в ходе землетрясения появились трещины. Все пациенты были благополучно эвакуированы.

Пострадавшие, точное количество которых уточняется, есть также в городе Мугла на юго-западе Турции, передаёт местный телеканал NTV.

Как сообщается, в основном речь идёт о переломах или ушибах. Серьёзных травм, представляющих угрозу жизни, ни у кого из пострадавших нет.

По предварительным данным, никто из российских граждан в результате землетрясения не пострадал. Об этом сообщил представитель генконсульства России в Анталье, передаёт RT.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море в 10 км от турецкого города Бодрум, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.