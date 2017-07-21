В Германии из-за непогоды погибла женщина

Дортмунд, Германия, , 05:18 — REGNUM В федеральной земле Северном Рейне-Вестфалии 20 июля прошли сильные грозы и шквальный ветер, синоптики прогнозируют, что непогода распространится на всю территорию ФРГ, пишет Die Tagesschau.

В результате непогоды несколько человек попали в больницы, а в Дортмунде из-за падения дерева погибла 51-летняя женщина.

В Кельне в течение полутора суток пожарные и спасатели совершили около 550 выездов.

Сильные порывы ветра и грозы привели к затоплению станции метро, нарушению работы поездов, аэропорта в Кельне и падению деревьев.

Метеоролог Доминик Юнг отметил, что грозы будут продолжаться еще несколько дней: жители Германии должны быть готовы к ливням, граду и буре.