СК проверяет данные о недопуске на самолёт беременной женщины с детьми

Москва, , 00:23 — REGNUM Следственный комитет проводит проверку по факту сообщений о недопуске на самолёт беременной женщины в аэропорту «Домодедово». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«20 июля средствах массовой информации появилась информация о том, что в аэропорту Домодедово сотрудники одной из авиакомпании не допустили на борт воздушного судна беременную женщину с детьми», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что по данному факту следственными органами организована доследственная проверка.

«Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех участников инцидента, их действиям будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.

По сообщениям СМИ, сотрудники авиакомпании в аэропорту «Домодедово» отказались пустить на борт самолёта женщину, которая находилась на позднем сроке беременности из-за опасений, что она может родить во время восьмичасового перелёта в Благовещенск.

В результате пассажирка с детьми была вынуждена провести сутки в аэропорту. По её словам, при покупке билетов никто не предупредил, что беременность может стать основанием для недопуска на рейс.