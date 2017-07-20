На курорте в Болгарии бывший военный открыл стрельбу по британским туристам

София, , 22:18 — REGNUM На болгарском курорте Солнечный Берег бывший военнослужащий в ходе конфликта открыл стрельбу по туристам из Великобритании, передаёт «Дарик».

Как сообщается, инцидент произошёл между населёнными пунктами Тынково и Оризаре, недалеко от курортного комплекса.

Гражданин Болгарии, находясь за рулём автомобиля, совершил наезд на двух туристов на велосипедах. После это между ними возникла перепалка, в ходе которой мужчина достал пистолет и выстрелил одному из британцев в ногу.

Вместе с пострадавшим туристом в больницу был доставлен и сам нападавший, у которого, как сообщается, произошёл сердечный приступ.

По факту произошедшего проводится расследование. Установлено, что оружие у мужчины было зарегистрировано.

Отметим, что это не единственный инцидент, произошедший на Солнечном Берегу за сутки. Чуть ранее из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве были эвакуированы все постояльцы и персонал отеля «Регата».

Полиция оцепила территорию комплекса. В ходе проверки никаких опасных предметов найдено не было. Позднее было установлено, что звонок был осуществлён с телефона-автомата из базы отдыха в Несебре. Стражи порядка в настоящее время разыскивают телефонного террориста.

Солнечный Берег — крупнейший курорт на черноморском побережье Болгарии, расположен между городами Варна и Бургас. По данным Ассоциации туроператоров России, Солнечный Берег является одним из самых популярных направлений для российских граждан, отправляющихся в Болгарию на отдых.