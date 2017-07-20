Сотрудники мэрии Дербента осуждены за хищение 45 млн рублей

Дербент, Дагестан, , 22:13 — REGNUM Дербентский городской суд признал виновными в хищении 45,3 миллиона рублей начальника управления образования Дербента, заведующего финансово-экономическим отделом и кассира указанного учреждения.

В ходе судебного заседания установлено, что подсудимые в 2013—2015 годах представляли в региональное отделение Фонда социального страхования ложные сведения о якобы имевшихся страховых случаях. На основании поддельных документов на расчетный счет управления образования поступили более 45,3 миллиона рублей, которые были похищены, сообщилив пресс-службе дагестанской прокуратуры.

Решением суда начальник городского управления образования получил 4 года, заведующий финансово-экономическим отделом — 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.

Третий фигурант уголовного дела — кассир — получил 3 года и 6 месяцев условно с двухлетним испытательным сроком. В зависимости от степени участия все трое признаны виновными в мошенничестве и подделке официальных документов.

В сообщении прокуратуры фамилии осужденных не называются. По данным ИА REGNUM, речь идет об уголовном деле, возбужденном еще в июле 2015 года. Тогда был задержан начальник управления образования Дербента Надыр Казимов.

Следствие сообщало, что чиновник в сговоре с бухгалтером и кассиром представил ложные сведения об имеющейся задолженности по выплатам по временной нетрудоспособности и получил 47 миллионов рублей сверх положенной суммы. В последующем средства были похищены путем подлога документов.

Тогда местные журналисты расценивали это как давление на сторонников мэра города Имама Яралиева, потому что несколькими днями ранее был арестован еще один соратник мэра — замруководителя управления ЖКХ города Эльхан Казимов, родной брат Надыра Казимова. Через месяц после этого случая мэр Дербента Яралиев подал в отставку.

Крупное хищение денег путем подлога документов было также обнаружено в дагестанском Фонде медицинского страхования. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года там было похищено 19 миллионов рублей. По данным следствия, в 2012 году двое уроженцев Махачкалы на основании поддельных документов учредили частную медицинскую клинику. В последующем они получали бюджетные деньги от ТФОМС на реализацию государственной программы — оказание гражданам бесплатной медицинской помощи. Всего злоумышленники похитили более 19 млн рублей.

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