Четверг, 20 Июля 2017 года
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В Калининграде отравилось 56 студентов стройотряда

Происшествия

СКР начал проверку массового отравления

Калининград, 20 июля 2017, 21:52 — REGNUM  В Калининградской области начата доследственная проверка по сообщению об отравлении студентов стройотряда. Как сообщили сегодня, 20 июля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, инцидент произошел на базе в комплексе «Майский» поселка Совхозное в черте областного центра.

Сообщение поступило в правоохранительные органы сегодня около 13:30. По предварительным данным, с жалобами на недомогание после ужина 19 июля обратился 56 человек, трое с подозрением на пищевую токсико-инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Калининградской области.

В настоящее время проводится исчерпывающий комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Массовые пищевые отравления