Полицейских задержали в Ленобласти после смерти избитого мужчины

Шлиссельбург, Ленинградская область, , 18:32 — REGNUM Двое сотрудников полиции задержаны в Ленинградской области по подозрению в избиении мужчины до смерти. Об этом сегодня, 20 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Преступление произошло еще в мае текущего года.

По версии следствия, вечером 10 мая 2017 года полицейские доставили из СНТ «Восход» Кировского района в отделение в Шлиссельбурге 45-летнего мужчину, подозреваемого в совершении кражи. Из отдела полиции его доставили для оказания медицинской помощи в Шлиссельбургскую больницу, после чего вернули в отделение для помещения в изолятор временного содержания.

Сотрудники изолятора вновь направили мужчину в Шлиссельбургскую больницу, где задержанный скончался 11 мая от телесных повреждений. Судмедэкспертиза зафиксировала у него переломы ребер и множественные ссадины на лице.

По подозрению в совершении преступления задержаны 28-летний участковый ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области и 40-летний оперуполномоченный ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Им инкриминируется превышение должностных полномочий с применением насилия, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, криминалистические и биологические.

По факту возбуждения уголовного дела в отношении полицейских проводится служебная проверка, сообщили 20 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«В случае установленной виновности, полицейские будут уволены по дискредитирующим обстоятельствам и понесут наказание в соответствии с нормами уголовного законодательства, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в региональном Главке полиции.