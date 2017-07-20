ДТП с шестью погибшими в Курске: водитель переполненного авто был без прав

Курск, , 18:05 — REGNUM Водитель автомобиля Peugeot, попавшего в ДТП в Курской области, не имел водительских прав, сообщает портал «SM News» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В салоне автомобиля вместе с водителем 19 июля находились десять человек — шестеро детей и четверо взрослых. На трассе «Курск — Поныри» в районе поселка Щетинка водитель попытался развернуться в противоположную сторону через две сплошные и столкнулся с двигавшимся навстречу Volkswagen.

Пятеро пассажиров Peugeot — четыре ребенка и один взрослый — погибли на месте. Еще один ребенок, которому было всего несколько месяцев, скончался в больнице, и число жертв аварии возросло до шести. Остальные пострадавшие госпитализированы.

По информации издания, у большинства пассажиров не было при себе документов, поэтому установить личности погибших сложно. Предположительно, они были членами одной цыганской общины. Водитель вообще не имел права садиться за руль транспортного средства. Источник в правоохранительных органах также предположил, что, возможно, кто-то из детей даже ехал в багажнике автомобиля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, МВД 19 июля сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». 20 июля следственные органы Следственного комитета РФ по Курской области инициировали передачу уголовного дела из органов внутренних дел в следственное управление для дальнейшего расследования.

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