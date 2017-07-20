На Южном Урале вновь осквернили мемориал Великой Отечественной войны

Верхний Уфалей, Челябинская область, , 17:42 — REGNUM По факту разгрома мемориального комплекса «Вечный огонь» в городе Верхний Уфалей возбуждено уголовное дело. Ход расследования взял под личный контроль прокурор Челябинской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предварительно установлено, вечером 12 июля 2017 года в парке Победа города Верхний Уфалей, 28-летний местный житель из хулиганских побуждений разгромил мемориальный комплекс «Вечный огонь». Он раскидал венки, поджег цветы и уронил одну из мраморных плит комплекса. Ему инкриминирую уголовное преступление по части 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм). Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в середине июля 2017 года сначала в социальных сетях, а затем в региональных СМИ, появилась информация о кощунственном отношении к памяти павшим в 1941—1945 годах воинам. В селе Нижнепетропавловское Красноармейского района Челябинской области, на территории мемориального комплекса со списками погибших местных жителях во время Великой Отечественной войны, паслись свиньи. Мемориал оказался бесхозным. Инициирована прокурорская проверка, которая должна выявить действие (или бездействие) местных чиновников. Надзорное ведомство намерено проверить соответствие мер чиновников со статьей 11 Федерального закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». По законодательству зафиксирована обязанность чиновников муниципалитетов поддерживать благоустройство мемориальных объектов на подконтрольных им территориях.

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