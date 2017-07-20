Восьмерых костромских чиновников уличили в сокрытии доходов

Кострома, , 17:26 — REGNUM Пятеро сотрудников регионального департамента имущественных и земельных отношений наказаны за сокрытие доходов и имущества — сообщает прокуратура Костромской области. Ведомство провело расследование, по результатам которого выяснилось, что восемь чиновников «представили недостоверные (неполные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Госслужащие скрыли, что их супруги являлись учредителями коммерческих организаций. Так же, в отчете не были указаны банковские акции, которыми владели сотрудники департамента. В итоге, пятеро из восьми нарушителей были привлечены к «дисциплинарной ответственности».

Отметим, что в настоящее время руководителем Костромского департамента имущественных и земельных отношений является Денис Гальцев, ведомство распоряжается государственным имуществом, областными госучреждениями, и земельными участками региона.