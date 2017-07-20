Завод в калужском Боровске сбросил отходы нефтепродуктов в реку Протву

Боровск, Калужская область, , 17:00 — REGNUM Несанкционированный сброс отработанных нефтепродуктов в реку Протву ОАО «Боровский завод радиотехнологического оснащения» зафиксирован прокурорской проверкой совместно с управлением Росприроднадзора по Калужской области в районе улицы Русиново калужского города Ермолино.

Как сообщил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Боровского района Калужской области Сафар Новрузов, было установлено, что коллектор, из которого осуществлялся сброс в Протву загрязненных нефтепродуктами сточных вод принадлежит местному заводу радиотехнологического оснащения. Вследствие сброса на поверхности Протвы образовалась губительная для реки маслянистая пленка.

Специалистами ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по центральному федеральному округу» в течение нескольких дней производился отбор проб сточных вод на месте сброса в реку Протву, по результатам которого выявлены факты превышения предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам в 85, 43 и в 27,6 раза.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес генерального директора ОАО «Боровский завод радиотехнологического оснащения» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, которое находится на рассмотрении.

Также возбуждено шесть дел об административном правонарушении в отношении общества и его генерального директора. Материалы направлены в Управление Росприроднадзора по Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужским рекам Оке, Протве, Угодке, Страдаловке, Угре, Шане и Теперпцу грозит экологическая катастрофа из-за сброса неочищенных сточных вод. Качество сточных вод, а также воды в водных объектах региона не соответствует предъявляемым требованиям. Так, содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах превышает допустимую концентрацию, что губит биологические ресурсы водоемов.

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