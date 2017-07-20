Гибель шести человек в ДТП под Курском: машина была переполнена

Курск, , 17:09 — REGNUM Уголовное дело по факту ДТП в Курской области, в котором погибли пятеро детей и один взрослый, передадут из органов внутренних дел в СУ СК РФ по Курской области. Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 19 июля примерно в 19:30 возле поселка Щетинка Курского района.

Автомобиль Peugeot двигался по трассе «Курск — Поныри» в сторону областного центра. Водитель попытался развернуться в противоположную сторону через две сплошные и столкнулся с двигавшимся ему навстречу Volkswagen.

По данным следствия, легковое авто Peugeot было переполнено — в салоне находились четверо взрослых и шестеро детей. В салоне Volkswagen ехали трое взрослых.

Пятеро пассажиров Peugeot — четыре ребенка и один взрослый — погибли на месте. Утром 20 июля в МВД представили новые данные: в больнице скончался еще один ребенок, которому было два месяца, и число жертв аварии возросло до шести. Остальные пострадавшие госпитализированы.

МВД 19 июля сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». 20 июля следственные органы Следственного комитета РФ по Курской области инициировали передачу уголовного дела из органов внутренних дел в следственное управление для дальнейшего расследования.

«В случае передачи уголовного дела в органы Следственного комитета в рамках следствия будут назначены необходимые судебные экспертизы и установлено виновное в дорожно-транспортном происшествии лицо», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на этой же неделе по факту ДТП со школьным автобусом было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». По версии следствия, 1 июня 13 учащихся Артюховской средней образовательной школы (Октябрьский район) на школьном автобусе возвращались из поселка Прямицыно с праздника в честь Дня защиты детей. Школьников сопровождали четыре учителя и директор. Днем на автодороге «Крым — Иванино» автобус остановился недалеко от дома 10-летнего школьника.

Мальчик вышел из автобуса и пошел через дорогу. Ни один из находившихся в автобусе учителей, ни директор школы не сопровождали его. Ребенка на проезжей части сбил КамАЗ. Его доставили в «Курскую городскую клиническую больницу №4», но от полученных травм он скончался.

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