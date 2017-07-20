Челябинский муниципалитет обяжут оградить объект, с которого упали дети

Сатка, Челябинская область, , 16:19 — REGNUM С требованием к руководству Саткинского района провести консервацию недостроенного Ледового дворца в Сатке обратился в суд прокурор Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в городе Сатке с железобетонных конструкций недостроенного Ледового дворца, с высоты примерно пяти метров упали несовершеннолетние дети. 13-летняя девочка погибла от полученных травм. Другая попала в больницу с переломом позвоночника и ушибами. По следам происшествия следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело. Следователи выясняют причины бесхозности объекта.

Предварительно стало известно, что в сентябре 2007 года администрация Саткинского района и ОГУП «Челябоблинвестстрой», в лице гендиректора ООО ПК «Сатка Строй-Сервис», выступавшего в качестве подрядчика, был подписан контракт на возведение Физкультурно-спортивного комплекса на территории Западного района города Сатки. В 2013 по решению арбитража контракт расторгнут. Строительство объекта было остановлено. Объект не законсервировали, соответственно не был перекрыт беспрепятственный доступ на него. По предварительной проверки региональной прокуратуры не выполнялись требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Таким образом, была создана опасность для жизни и здоровья населения.

Администрация муниципалитета, являющаяся собственником объекта, была обязана обеспечить надлежащую консервацию объекта, для недопущения чрезвычайных ситуации. Произошедшее отягощается тем, что администрация Саткинского района неоднократно получала уведомления принятии необходимых мер и об устранении нарушений от Саткинской прокуратуры. Тем не менее ситуация была доведена до человеческих жертв.

В настоящее время прокурор Челябинской области Александр Кондратьев обратился в суд с требованием обязать администрацию Саткинского района провести консервацию Ледового дворца.

Вместе с тем у региональной прокуратуры находится на контроле расследование уголовного дела, возбужденного СКР по Челябинской области по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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