В Москве задержали обвиняемого в сексуальном насилии над женщиной

Москва, , 15:58 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в нападении на молодую женщину недалеко от станции метро «Крылатское». Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

«По версии следствия, утром 16 июля мужчина (…) применил насилие к ранее незнакомой 28-летней женщине и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, — говорится в сообщении. — После этого мужчина скрылся с места происшествия».

Стражи порядка по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержали молодого человека. Им оказался 31-летний уроженец Узбекистана. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По факту нападения на женщину было возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.