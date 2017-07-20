Таджикистан готовится к прорыву дамбы самого опасного озера в Средней Азии

Душанбе, , 15:39 — REGNUM За озером Сарез в Таджикистане установлено постоянное наблюдение. Для этого в структуре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) создано специальное управление — «Усой», сообщил сегодня, 20 июля, глава КЧС и ГО республики Рустам Назарзода.

«На самом озере Сарез, в Бартанге, в районах Рушан, Дарваз и Хамадони, городе Душанбе установлены спутниковые системы слежения за озером, которые предупредят население в случае возникновения опасности», — заверил он, добавив, что в ближайшее время планируется установка таких систем и в Шахритузском районе.

Глава КЧС подчеркнул, что соседние страны также пользуются этими системами спутникового наблюдения.

Кроме того, по словам Назарзоды, возглавляемый им комитет каждые три месяца проводит учения по эвакуации населения в случае прорыва плотины озера в Бартанге и Рушане. Более того, на случай подобного ЧС в одном только сельском округе Бартанг Рушанского района уже созданы 16 складов для хранения продуктов первой необходимости.

Напомним, что озеро Сарез называют «спящим драконом» или бомбой замедленного действия, потому как считается оно самым опасным водоемом в Средней Азии. Образовавшееся в результате мощного землетрясения, спровоцировавшего завал на реке Мургаб, озеро в случае прорыва может стать источником мощных селевых потоков, которые пронесутся по населенным пунктам вниз по течению Бартанга, Пянджа и Амударьи. В зоне бедствия могут оказаться миллионы людей, живущих в Таджикистане, Туркмении, Узбекистане и Афганистане.

Высота образовавшейся естественной плотины составляет 567 м, максимальная измеренная глубина озера — порядка 500 м, а длина — 70 км. Объем воды оценивается в 17 куб. км.

Отметим, что Таджикистан находится в сейсмоопасной зоне, земная кора постоянно находится в движении. Ежегодно регистрируются десятки тысяч подземных толчков разной силы. Именно они могут стать причиной обрушения плотины Сарезского озера. Последнее землетрясение, обеспокоившее местных жителей, произошло 12 мая 2017 года в 23 км от озера. Сила толчков в эпицентре составила 4 балла, а на самом озере — 3. Обошлось без жертв и разрушений.

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