Гранатомет и пистолеты обнаружены в торговых павильонах в Москве

Москва, , 15:08 — REGNUM На востоке Москвы в торговых павильонах обнаружен арсенал оружия. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник, 17 июля, на улице 1-я Бухвостова д. 12/11, корп. 11.

«Изъято 140 затворов пистолета-пулемета Шпагина, 150 гр. дымного пороха, пистолет ТТ, автоматический станковый гранатомет, обрез ружья, 13 пистолетов иностранного производства, имеющих культурную ценность, а также четыре ружья иностранного производства, — сказал источник. — Предметы направлены на исследование».

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.