На Украине в санатории «Лазурный» отравились 246 детей

Киев, , 15:03 — REGNUM 246 детей отравились в санатории «Лазурный» в Бердянске Запорожской области, сообщает 20 июля пресс-служба Бердянского городского совета.

Согласно сообщению, всем детям оказана медицинская помощь, пострадавшие находятся в санатории под присмотром медиков. На месте работают специалисты городской больницы, Бердянского лабораторного центра и управления Госпродпотребслужбы.

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Отмечается, что рабочая комиссия Бердянского горсовета регулярно проверяла санаторий на соответствие требованиям по проживанию детей. Так, проверки производились не менее пяти раз за последние два месяца.

В ходе проверки 17 и 19 июля комиссией были выявлены нарушения к требованиям законодательства, однако дети продолжили отдыхать в санатории. При этом рабочая комиссия «рекомендовала вывезти детей до полного устранения недостатков», чего сделано не было.

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Напомним, ранее на Украине сотрудники Госпродпотребслужбы зафиксировали массовые заболевания ботулизмом в результате приема в пищу некачественной рыбной продукции, купленной в обычных магазинах. Так, от ботулизма уже умерли не менее четырех человек.

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