Названо имя расстрелянного в Киеве гражданина России

Киев, , 14:45 — REGNUM Российский гражданин, убитый возле торгового центра в Киеве в ночь на 20 июля, был азербайджанцем по национальности. Звали мужчину Асиф Мамедов, сообщает агентство УНН со ссылкой на собственные источники в полиции.

Отмечается, что среди вещей погибшего находилось водительское удостоверение. Документ был выдан в одном из городов Алтайского края.

В 2015 году полиция города Новокузнецка Кемеровской области объявила Мамедова в розыск по подозрению в убийстве.

Сообщается также, что на теле погибшего обнаружено около двух десятков огнестрельных ранений. Неизвестные расстреляли мужчину из автомата Калашникова и скрылись с места преступления на автомобиле марки Chevrolet Lanos черного цвета.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство гражданина РФ произошло на стоянке возле торгового центра «Проспект» в Киеве. Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что погибший подозревался в совершении преступления на территории России и, вероятно, скрывался на Украине. На месте преступления были обнаружены гильзы калибра 5,45 мм, автоматическое оружие системы Калашникова и травматическое оружие.

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