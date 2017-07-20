Пожар в Доме Жернакова: «Хорошее место для застройки»

Тюмень, , 14:16 — REGNUM Сгоревший 19 июля в центре Тюмени региональный памятник архитектуры Дом Жернакова не будут сносить. Планируется восстановление деревянно-кирпичного дома буквально с нуля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 19 июля в полдень произошло возгорание в реконструированном здании, расположенном на углу улиц Орджоникидзе и Осипенко, известном как дом купца Жернакова. Пожар тушили 45 спасателей и 15 единиц спецтехники. Сгорела полностью кровля и внутренняя отделка. По предварительным данным, озвученным ГУ МЧС по Тюменской области, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

Дом Жернакова находится в собственности ООО «Мегаполис-Сервис». В 2007 году департамент имущественных отношений Тюмени передал памятник архитектуры в аренду компании до 2032 года. «Мегаполис-Сервис» заказала проект реставрации. К концу 2017 года должны были быть выполнены 80% всех работ. Владельцы дома планировали устроить здесь музей купца Жернакова и ресторан. Проект реставрации предполагал воссоздание внешнего вида Дома Жернакова на период 1911 года.

Отметим, что купец 1-й гильдии Василий Лаврович Жернаков — потомственный почетный гражданин города Тюмени. Родился 1861 году в селе Паздеры Сарапульского уезда. Спустя двадцать лет он оказался в Тюмени — приехал сюда в поисках лучшей доли к старшему брату Алексею. Специализировался на мукомольной и лесопильной промышленности, а также хлебной торговле. В 1912 году обороты хлебной торговли купца превышали 3 млн рублей. Скончался Василий Лаврович Жернаков в Харбине в 1936 году.

Сгоревший 19 июля 2017 года особняк был построен в 1909 году и является уникальным образцом каменно-деревянной застройки. После того как в Тюмени была установлена советская власть, и хозяева уехали, в 1919 году в здании расположилась Тюменская губернская чрезвычайная комиссия. С 1921 по 1925 год усадьба Жернаковых была передана в пользование учебному отделу Сибирского водного пути (Госпараходство). В 1926-м здесь была школа семилетка и детский дом водного транспорта. В период с 1970 по 2004 годы в Доме Жернакова расположилась школа рабочей молодежи. В этот же период данное здание тюменский облисполком поставил на охрану как памятник истории.

Тюменский искусствовед Елена Козлова-Афанасьева сообщила порталу «Наш город», что последствия пожара катастрофичны для здания.

«Конечно, отстроить особняк можно. Но это, будет новодел», — считает Елена Афанасьева.

Участники группы «Тюмень: бренды и легенды» в сети Facebook полагают, что Дом Жернакова сгорел не случайно. «Хорошее место для застройки», — пишет юрист Николай Усакин. Другой участник группы сообщил, что стоимость квадратного метра в районе исторического памятника — около 100 тысяч рублей. Отметим, что выгоревшая площадь — 500 квадратных метров.

Директор фирмы «Сибспецстройреставрация» Владимир Силантьев сообщил агентству 72.ru, что непонятно, как возгорание началось со второго этажа, а сам щиток находится на первом, также выясняется, почему не сработал дымовой датчик.

Представители компании «Мегаполис-Сервис» рассказали местному агентству, что здание сносить не будут и восстановят Дом Жернаков с нуля. Однако о сроках возрождения дома из пепла речи не ведётся. Лишь отмечается, что Дом Жернакова был застрахован.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени сгорел памятник архитектуры — Дом Жернакова