Сотрудник Ростехнадзора по Оренбургской области попался на крупной взятке

Оренбург, , 13:48 — REGNUM В Оренбурге в отношении начальника отдела по надзору в горнорудной и металлургической промышленности по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора и генерального директора ООО «ЭнергияТ» возбуждено уголовное дело. Фигуранты в зависимости от роли подозреваются получении крупной взятки и посредничестве ПВО взяточничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

О фактах коррупции в территориальном подразделении управления Ростехнадзора правоохранительным органам проинформировал представитель коммерческой организации. СУ СКР по Оренбуржью совместно с оперативными службами УФСБ России по Оренбургской области провели мероприятия по фиксации факта получения взятки.

По данным следствия, днём 19 июля в центре Оренбурга директор коммерческой организации выступив посредником во взяточничестве. Он лично получил от учредителя одного из крупных предприятий 600 тыс. рублей, из них 350 тыс. рублей коммерсант передал в качестве взятки начальнику отдела по надзору в горнорудной и металлургической промышленности по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора за выдачу взяткодателю разрешения на проведение взрывных работ и общее покровительство по службе.

Как отметили в СУ СКР по региону, мужчины задержаны с поличным, но отрицают свою причастность к получению взятки и посредничестве.

Добавим, что в 2016 году, по данным региональной прокуратуры, в Оренбуржье число преступлений коррупционной направленности выросло на 22%. Треть коррупционного преступлений касались взяточничества. За год выявлено 30 фактов получения взятки, фактов дачи взятки, 17 посредничеств во взяточничестве и 51 факт мелкого взяточничества.