Многодетная мать из Чечни и отец со Ставрополья поплатились за жестокость

Грозный, , 13:40 — REGNUM Двум родителям в Северо-Кавказском регионе вынесено уголовное наказание за жестокое отношение к детям. В Чечне многодетную мать Аминат Абдаеву признали виновной в систематическом избиении своих пятерых малолетних детей. Женщина, забыв, что такое материнская любовь, постоянно била малышей, унижала их человеческое достоинство. При этом обвиняемая была любительницей выпить.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, жестокое обращение с ними женщине вынесли наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка, сообщили20 июля в пресс-службе прокуратуры региона. Ее также поставили на профилактический учет в органах системы профилактики.

На Ставрополье отца-истязателя изолировали от общества на 13 лет. Житель города Солнечнодольска стал убийцей для своего родного сына. Трёхмесячный малыш капризничал и не давал спать отцу всю ночь. Мужчина разозлился, схватил ребёнка и с силой кинул на пол. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы малыш скончался на месте происшествия.

Несмотря на то, что вины своей обвиняемый в убийстве не признал, Ставропольский краевой суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2017 года стала убийцей для своего трехмесячного ребенка жительница города Хилок Забайкальского края. Не выдержав капризы малыша, мать задушила его подушкой.

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Случаи жестокого обращения с детьми были в Чечне и в прошлые годы. В 2014 году широкий резонанс в республике вызвало избиение мачехой трехлетней девочки, которая после этого впала в кому. За совершенные действия женщину осудили на девять лет.