ВСУ нарушили режим тишины 35 раз: сводка боевых действий за сутки

Донецк, , 13:51 — REGNUM За прошедшие сутки, 19 июля, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии пять раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 30 раз, сообщают 20 июля СМИ народных республик.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили пять раз режим тишины. Украинские силовики обстреляли пгт Калиново, села Логвиново, Нижнее Лозовое, Желобок, памятник князю Игорю у Станицы Луганской.

При обстреле ВСУ использовали мины калибра 82 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ, стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 30 раз. Солдаты ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов.

Под огнем украинской артиллерии оказался Донецк, в результате один мирный житель получил ранение в грудь. Также обстрелами ВСУ был тяжело ранен мужчина 1938 года рождения в поселке Александровка, мужчина 1954 года рождения и женщина 1977 рождения в поселке Трудовские.

Помимо этого, в поселке Трудовские обстрелами украинской армии были повреждены два дома, одно здание сгорело, также в поселке Зайцево три дома получили повреждения.

По данным Украины, девять солдат ВСУ погибли, еще пять были ранены. Штаб «АТО» зафиксировал 21 случай обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного и Гнутово.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Новозвановки, Новоалександровки, Станицы Луганской, Авдеевки, Песков, Луганского, Марьинки, Зайцево.

Напомним, войну против собственного населения в Донбассе Киев начал в 2014 году после того, как к власти на Украине пришли украинские националисты. Оправдывая убийство мирных граждан тем, что жители ДНР и ЛНР якобы являются «сепаратистами» и «террористами», каратели и солдаты ВСУ продолжают непрерывно совершать атаки на позиции ополченцев.

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