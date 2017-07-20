В Башкирии уволен замначальника МВД в связи с «утратой доверия»

Уфа, , 13:27 — REGNUM В Башкирии в ходе проверки прокуратуры было установлено, что 35-летний заместитель начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ в 2013—2015 годах совместно с супругой приобрел три квартиры в г. Уфе, земельные участки общей площадью 37 гектаров и жилой дом в пригороде Уфы, автомобили Toyota Highlander и Lexus ES 250» общей стоимостью свыше 21,6 млн рублей, а также построил коттедж площадью около 200 кв. метров. При этом по официальным данным годовой доход семьи составлял около 1,5 млн рублей, сообщает Генпрокуратура России.

В целях уклонения от процедуры контроля за расходами служащий умышленно указал в справках о доходах недостоверные сведения, сокрыв информацию о части приобретенного имущества.

Учитывая, что заместитель начальника отдела УЭБ и ПК МВД по республике в ходе контроля за расходами не представил доказательства законности приобретения вышеуказанного имущества, прокуратура направила в суд иск о его обращении в доход государства.

Дело находится на рассмотрении. В настоящее время все указанные объекты имущества арестованы.

По представлению прокуратуры республики этот сотрудник уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.

Кроме того установлено, что указанные земельные участки были оформлены в собственность супругов незаконно (по подложным документам и с нарушением земельного законодательства).

В этой связи по материалам прокурорской проверки следственным управлением СК России по РБ возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).