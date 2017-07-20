Задержаны организаторы группы фальшивомонетчиков, промышлявших в Дагестане

Махачкала, , 12:57 — REGNUM Деятельность межрегиональной группы фальшивомонетчиков пресечена в Дагестане и Приморье. Участники преступного сообщества изготавливали и распространяли поддельные денежные купюры номиналом пять тысяч рублей на территории Северо-Кавказского федерального округа и Приморского края, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе МВД РФ.

Сотрудниками ФСБ и МВД по Дагестану задержаны двое организаторов этой группы. Еще в отношении троих участников применена такая мера принуждения, как обязательство о явке.

В ходе обысков по месту работы и проживания задержанных было изъято оборудование для обозначения на поддельных денежных купюрах защитных признаков, сообщила официальный представитель полицейского ведомства России Ирина Волк. Зафиксированы также факты сбыта фальшивок в Приморье и Дагестане на общую сумму свыше 2 млн рублей.

В настоящее время в отношении членов группы возбуждены уголовные дела за изготовление и распространение фальшивых денег. Уже получены сведения о структуре группировки, ее организаторах и активных участниках.

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Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад в Москве была задержана группа фальшивомонетчиков, состоящая из четырех уроженцев Дагестана. Мошенники орудовали на вокзалах столицы. Они изготавливали фальшивые купюры достоинством 500 рублей. Затем вносили подделки в билетопечатающие аппараты в качестве оплаты проезда до ближайшей железнодорожной станции. Сдачу из настоящих денег они забирали себе.

На съемных квартирах у задержанных было обнаружено и изъято поддельных денег на сумму около 7,5 млн рублей, а также оборудование для их изготовления.

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