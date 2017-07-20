В Перми остаются на лечении 8 пассажиров попавшего в аварию автобуса

Пермь, , 12:56 — REGNUM В Перми на лечении остаются восемь человек, которые пострадали в результате опрокидывания в кювет рейсового автобуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом Минздраве, в стационарах Перми проходят лечение 8 человек. Их возраст — от 23 лет до 61 года. Состояние двоих — тяжёлое, остальных — средней и лёгкой степени тяжести. Четверо человек находятся в Пермской краевой клинической больнице, четверо — в МСЧ № 11.

Напомним, утром 19 июля в Перми на улице Якутская произошло ДТП. Пассажирский автобус НЕФАЗ следовал из Краснокамска в Пермь. Водитель автобуса при прохождении поворота не справился с управлением транспортным средством, допустил опрокидывание в правый кювет. В аварии пострадало 14 человек, в том числе ребенок. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения, двое пассажиров отказались от госпитализации.

Местные СМИ сообщают, что причиной аварии могло стать лопнувшее колесо, от чего автобус опрокинулся в кювет и врезался в дерево.

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