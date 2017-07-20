В Брянской области разбираются с массовым избиением заключенных

Брянск, , 12:53 — REGNUM В Брянской области началась доследственная проверка информации о том, что в исправительной колонии №1 массово нарушались права осужденных. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области, в частности, поступила информация о том, что осужденных избивали.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области организовано проведение проверки по сообщению об избиении осужденных в исправительной колонии №1 в городе Брянске. В настоящее время следователи прибыли в учреждение, выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее информацию об избиении распространили местные правозащитники. По их данным, 17 июля сотрудники ОМОН под видом обыска в колонии избили сотню человек. Активисты сообщили об этом в прокуратуру, руководству УФСИН, следователям и уполномоченному по правам человека в Брянской области.

19 июля в пресс-службе УФСИН России по Брянской области сообщили, что в этот день в колонии проводилась плановая проверка. В частности, изымались запрещенные предметы. Во время обыска несколько осужденных пытались помешать сотрудникам правоохранительных органов.

«Обысковые мероприятия проводились силами сотрудников уголовно-исполнительной системы, работники других правоохранительных органов, в том числе подразделения ОМОН, в учреждение не вводились», — говорится в сообщении УФСИН.

После того, как информация об избиениях, которые якобы были во время обыска, попала в СМИ, в колонии прошла проверка. Ее провели региональный омбудсмен Вячеслав Тулупов, а также представители прокуратуры и региональной Общественной наблюдательной комиссии.

«Совместная с органами прокуратуры и правозащитниками проверка показала, что сведения о незаконных действиях в ходе проведения обыска в ИК-1, опубликованные на различных сайтах в сети Интернет, в настоящий момент не подтверждаются. Проверка продолжается», — сообщили по итогам проверки в УФСИН.

Как сообщает портал «БрянскToday» со ссылкой на председателя ОНК Николая Каракотина, общественники провели прием девяти осужденных, которые упоминались в списке пострадавших от избиений.

«Все осужденные живы и здоровы, выглядели совершенно нормально, жалоб на сотрудников по поводу применения в их отношении физической силы никто не высказывал», — сказал глава комиссии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Краснодарском крае был задержан исполняющий обязанности начальника воспитательной колонии и шесть его подчиненных. В ноябре 2015 года сотрудники колонии при отсутствии законных оснований применения физической силы нанесли множественные удары 7 осужденным, прибывшим в колонию для отбывания наказания, считают следователи. При этом одному из доставленных молодых людей была причинена черепно-мозговая травма и переломы ребер. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: За смерть подростка на Кубани осуждены бывшие сотрудники колонии