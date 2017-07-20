Жители алтайского поселка вынуждены мыться дождевой водой

Барнаул, , 13:21 — REGNUM В самый разгар садово-огородного сезона жители посёлка Колывань Курьинского района Алтайского края остались совсем без воды. Последние несколько месяцев она текла из крана тонкой струйкой, а теперь и вовсе пропала. Как сообщают сегодня, 20 июля, «Вести-Алтай», причиной бедственного положения стала вышедшая из строя единственная скважина и сломавшийся насос.

«Фильтры выработали свой ресурс. Они практически перестали пропускать воду, однако ночью и утром, когда нагрузка на сеть ослаблена, жители ещё могли наполнить ёмкости. Несколько дней назад сломался насос, и вода пропала окончательно», — отмечается в в сюжете «Вестей».

Особенно раздосадована данным обстоятельством жительница Колывани

«Мы живём в самом центре, на горе, ездим через день на родники за два километра. Сейчас дожди идут неделю, так стираем и моемся дождевой водой. Ну, а как?», — поделилась женщина с журналистами.

По словам Любови Неволиной, проблемы с водой начались давно. Но раньше хотя-бы ночью удавалось набрать воды из крана.

Между тем, власти района о проблеме со скважиной в курсе, но решить ее скоро не обещают.

«У нас заключён договор на бурение новой скважины. Я думаю, что в течение конца июля — начала августа пробурим новую скважину. Средства на неё правительством Алтайского края выделены. Необходимо соответствующее оборудование, поскольку бурить надо будет скалу. Таким оборудованием у нас владеет не так много предприятий. В любом случае, они пойдут на субподряд. Всё будет зависеть от того, как буровики смогут пробить скалу. Если будут сложности с бурением, тогда сложно сказать, насколько удлинится процедура», — пояснил глава администрации Курьинского района Вячеслав Ковшов.

Он полагает, что проблема с насосом на старой скважине решается в первоочередном порядке.

«Его привезут и подключат в ближайшие дни, водоснабжение, хотя бы в минимальном объёме, восстановится», — обнадежил глава.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня из-за отсутствия воды страдали и жители алтайского села Еремино (Троицкий район Алтайского края). Там долгое время не могли найти денег и технику, чтобы почистить водопровод.

В июле 2016 года в селе Михайловка (Топчихинский район) сложилась и вовсе парадоксальная ситуация. Когда водопроводная скважина засорилась, председатель местного сельсовета Валерий Гаврилов дал сельчанам совет: «Носите ведра, качайте мышцы».

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