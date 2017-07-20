В Киеве из автомата расстреляли гражданина РФ, который находился в розыске

Киев, , 12:17 — REGNUM В ночь с 19 на 20 июля в Киеве на стоянке торгового центра ТРЦ «Проспект» неизвестные расстреляли мужчину, сообщает департамент коммуникаций МВД.

Сообщается, что огонь велся из автомата и из пистолета. Убитому мужчине на вид было 40−45 лет. Преступники бросили автомат на месте убийства. К месту происшествия прибыло множество машин патрульной полиции, медики, следственная группа и высшее руководство полиции.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на пресс-конференции уточнил, что 53-летний погибший был уроженцем Российской Федерации.

«Был убит гражданин РФ, которой совершил преступление в России — убийство, и тут на нашей территории находился. Предполагаем, что скрывался», — рассказал Шевченко.

Также заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Киеве Яна Неруш проинформировала, что на месте происшествия силовики нашли гильзы калибра 5,45 мм, автоматическое оружие системы Калашникова и травматическое оружие.

«Продолжаются разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Есть информация, что их было двое, и после убийства они скрылись с места преступления на автомобиле», — уточнила Неруш.

Напомним, в марте 2017 года в центре Киева киллер расстрелял беглого экс-депутата Госдумы РФ от КПРФ Дениса Вороненкова.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Киеве неизвестные взорвали автомобиль Mersedes за рулем которого находился начальник резерва Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Как заявил директор департамента коммуникаций МВД в г. Киеве Артем Шевченко, заведено уголовное дело по ст. 258 УПК «теракт».