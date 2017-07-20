Десятки государственных служащих в Таиланде издевались над беженцами

Бангкок, , 12:06 — REGNUM В Таиланде проходит крупнейший в истории страны судебный процесс: на сегодняшний день уже 70 из 103 обвиняемых осуждены за торговлю людьми, пишет 19 июля Epoch Times.

Подсудимые обвиняются в том, что они похищали мусульманских беженцев из Мьянмы и держали их в жестоких условиях на границе Таиланда и Мьянмы до тех пор, пока их не выкупят родственники.

Некоторые из осужденных признаются виновными не только по делу торговли людьми, но и в транснациональной преступности, изнасилованиях и даже убийствах.

Среди обвиняемых находятся армейский генерал, несколько полицейских высокого ранга, и политики местного уровня.

Сам судебный процесс начался еще в 2015 году после того, как в густых лесах на границе были обнаружены могилы и около 70 брошенных лагерей.