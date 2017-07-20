Четверг, 20 Июля 2017 года
12:51:24 МСК

Десятки государственных служащих в Таиланде издевались над беженцами

Происшествия

70 из 103 обвиняемых осуждены за торговлю людьми

Бангкок, 20 июля 2017, 12:06 — REGNUM  В Таиланде проходит крупнейший в истории страны судебный процесс: на сегодняшний день уже 70 из 103 обвиняемых осуждены за торговлю людьми, пишет 19 июля Epoch Times.

Подсудимые обвиняются в том, что они похищали мусульманских беженцев из Мьянмы и держали их в жестоких условиях на границе Таиланда и Мьянмы до тех пор, пока их не выкупят родственники.

Некоторые из осужденных признаются виновными не только по делу торговли людьми, но и в транснациональной преступности, изнасилованиях и даже убийствах.

Среди обвиняемых находятся армейский генерал, несколько полицейских высокого ранга, и политики местного уровня.

Сам судебный процесс начался еще в 2015 году после того, как в густых лесах на границе были обнаружены могилы и около 70 брошенных лагерей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки в Таиланде