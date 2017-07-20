Сроки окончания ремонта трассы Пермь — Екатеринбург отодвинули

Пермь, , 11:50 — REGNUM В Пермском крае заявили о том, что полная ликвидация последствий наводнения и ремонт аварийного участка федеральной трассы Пермь — Екатеринбург произойдёт в несколько иные сроки, чем планировалось ранее. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФКУ «Уралуправтодор», восстановленный участок сможет в дальнейшем благополучно пройти через подобную ситуацию с большим объёмом воды.

Напомним, что первоначально планировалось ввести восстановленный участок в эксплуатацию 20 июля, однако изготовленные по индивидуальному заказу четыре плиты поступили в Прикамье только 18 июля. После их установки потребуется омоноличивание конструкции, требующее по технологии не менее трёх суток для набора прочности. После этого останется выполнить устройство асфальтобетонного покрытия. Таким образом, срок запуска движения на участке может быть смещён на 5−6 дней.

«Комиссия пересмотрела проектное решение, были внесены изменения в конструкцию шкафной стенки, таким образом, пропускная способность уровня воды мостового перехода увеличится вдвое. Данное решение позволит в будущем, при возникновении подобной ситуации, пропустить дополнительный объем воды без повреждения конструкции» — отметил начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля из-за резкого повышения уровня воды в реке Юг произошёл размыв участка федеральной трассы, в результате образовался провал шириной примерно четыре метра. Причиной наводнения стали продолжительные ливни и несанкционированный сброс воды с гидротехнического сооружения.

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