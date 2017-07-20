На Алтае гроза оставила без света целый район

Барнаул, , 11:55 — REGNUM Лето 2017 особенно запомнится алтайским энергетикам напряженной работой. Причиной тому — небывалое количество гроз. О серьезной аварии, произошедшей сегодняшней ночью в Залесовском районе, причиной которой стала стихия, сообщают сегодня, 20 июля, специалисты «Алтайэнерго».

Причиной выхода из строя оборудования подстанции 220 кВ в 22.40 (местн.) стало прямое попадание грозового разряда.

«Несмотря на непогоду, действовать начали незамедлительно. В результате профессиональных и оперативных действий энергетиков, уже через час большая часть потребителей была запитана. Дальнейшие аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь. Утром 20 июля в 7.35 электроснабжение района было восстановлено в полном объеме», — поделились информацией энергетики.

Известно, что для обеспечения временного энергоснабжения социально-значимых потребителей на период проведения работ было задействовано 7 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ).

«Две дизель-генераторные установки энергетики подключили, чтобы запитать больницы в селах: Залесово и Шатуново. Всего в работах по восстановлению энергоснабжения Залесовского района было задействовано 20 человек, шесть единиц спецтехники и семь РИСЭ», — отметили в «Алтайэнерго».

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одно массовое отключение электроэнергии произошло в Барнауле 1 июля. Сбой был вызван отключением линий 110 кВ ТО-101 и ТТ-121, находящихся в ведении электросетевой компании.

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