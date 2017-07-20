Ложная тревога: в Венгрии не нашли бомбу в международных поездах

Будапешт, , 11:44 — REGNUM Полиция Венгрии 19 июля провела обыск международных поездов дальнего следования после анонимного сообщения о заминировании нескольких составов, пишет 20 июля Epochtimes.

Движение 18 поездов было полностью остановлено «Венгерскими железными дорогами» с целью обыска не только вагонов состава, но и всех пассажиров.

Из-за того, что поезда задерживали, в среднем, на два часа неудобства пришлось испытать около 20 тыс. пассажирам.

В ходе обысков полиция не нашла никаких взрывчатых веществ.