Африканской чумы свиней в ЛНР не обнаружено

Луганск, , 11:22 — REGNUM Республиканский государственный лабораторно-диагностический центр ветеринарной медицины сообщил об отсутствии в ЛНР случаев заболевания классической и африканской чумой свиней (АЧС) и болезнью Ауески (псевдобешенством). Об этом говорится в сообщении Государственной службы ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР.

«В связи со сложившейся эпизоотической ситуацией по африканской чуме свиней на сопредельных территориях с ЛНР во всех свиноводческих хозяйствах всех форм собственности был проведен серологический мониторинг, исследовано 693 пробы сыворотки крови. Положительные результаты не установлены», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, с начала года отделы Центра провели множество лабораторно-диагностических исследований в целях обеспечения эпизоотического благополучия территории Республики.

В частности, иммунологический отдел за шесть месяцев исследовал 33,7 тыс. проб крови на такие заболевания как бруцеллез, листериоз, сап, хламидиоз, сибирская язва, лейкоз КРС и другие.

Начальник отдела противоэпизоотической работы и мониторинга болезней животных Госветслужбы Анна Токарь сообщила о проведенной сотрудниками Государственной службы ветеринарной медицины ЛНР идентификации более 1,5 тыс. сельскохозяйственных животных.

«Всего 1537 голов животных прошли идентификацию. Из них 1387 коров, то есть крупного рогатого скота», — уточнила начальник отдела, отметив, что идентификация началась в конце июня.

Она подчеркнула, что животные подлежат идентификации в обязательном порядке.

«Одновременно это проводится по всей территории республики. Осуществляют ее специалисты государственных учреждений станции по борьбе с болезнями животных», — отметила Токарь.

Идентификация заключается в присвоении животному индивидуального идентификационного номера, который представляет собой одиннадцатизначный буквенно-цифровой код.

«Перемещение и реализация не идентифицированных животных и продукции, полученной от таких животных, по территории Луганской Народной Республики запрещены», — подчеркнули в ведомстве.

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