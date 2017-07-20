В Югре налоговый инспектор нанесла ущерб государству на 40 млн рублей

Нижневартовск, Югра, , 11:15 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) перед судом предстанет бывший налоговый инспектор, которая нанесла государству ущерб в 40 млн рублей. Она обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генеральной прокуратуре РФ.

Следствие установило, что обвиняемая в период с декабря 2013 года по октябрь 2015 года, используя свое служебное положение налогового инспектора, с целью увеличения показателей своей работы и получения премиальных вознаграждений изготовила подложные акты, в которые вносила недостоверные сведения о налоговой задолженности предприятий Нижневартовска.

В результате её незаконных действий государству причинен ущерб на сумму более 40 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подобные случаи служебного подлога не единичны в России. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курской области налоговый инспектор хотел повысить свои показатели за счет фиктивных нарушений: вносил заведомо ложные сведения в протоколы в отношении индивидуальных предпринимателей. Бизнесменам, если они не хотели платить административный штраф, налоговый инспектор грозил проблемами в осуществлении их предпринимательской деятельности. Кроме того, покрывались истинные нарушители — выявлен факт взятки налоговику. Расследуется уголовное дело.

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