В Нижегородской области локомотив сбил автомобиль на переезде

Нижний Новгород, , 10:59 — REGNUM В Пильнинском районе Нижегородской области на железнодорожном переезде локомотив столкнулся, а автомобилем. Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МВД РФ, водитель автомобиля погиб.

ДТП произошло утром 20 июля 2017 года. По предварительной информации, причиной аварии стала невнимательность автомобилиста, который выехал на переезд не убедившись в собственной безопасности.

В полиции отмечают, что в подавляющем большинстве подобные несчастные случаи на железной дороге происходят из-за невнимательности водителей, которые, нарушая правила дорожного движения, проезжают под запрещающий сигнал семафора, объезжают закрытые шлагбаумы, а также управляют транспортными средствами в нетрезвом виде.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2017 года в Краснодарском крае попытка проскочить на автомобиле перед близко идущим поездом обернулась смертью. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107 выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате аварии погиб один человек, еще трое были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Это был уже второй подобный случай за сутки в Краснодарском крае. Ранее два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом в Крымском районе.