Челябинск: новорождённую девочку выбросили в мусор

Челябинск, , 10:56 — REGNUM В Челябинске новорождённую девочку выбросили в мусорный контейнер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Девочка была найдена утром 20 июля в одном из контейнеров на шоссе Металлургов. Её нашёл один из местных жителей. Он сразу же вызвал скорую помощь.

Девочка сейчас находится под присмотром медиков. А СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Следователи ищут мать ребёнка.

Отметим, подобный случай в Челябинске не единственный. В ноябре 2016 года в одной из многоэтажек была найдена картонная коробка с младенцем и запиской о том, что женщина не желает заниматься его воспитанием. А летом 2015 года рабочие одной из фабрик нашли свёрток с младенцем. В обоих случаях дети были живы.

Резонансным стало преступление, совершённое жительницей южноуральского города Аша. На свалке был найден труп младенца с колото-резаным ранением. Мать младенца была найдена и обвинена в совершении преступления. Позднее её признали виновной и осудили.

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