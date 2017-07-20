Двух чиновников в Чувашии будут судить за недострой для многодетной семьи

Чебоксары, , 10:38 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении бывших чиновников — экс-заместителя главы администрации района и заместителя начальника отдела строительства. Они обвиняются в превышении полномочий при приобретении жилья для многодетной семьи, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Фигурантом уголовного дела также стал директор одной из местных фирм. Следствие считает, что в декабре 2015 года по поручению подозреваемого отделом строительства администрации Вурнарского района был организован конкурс на приобретение жилья для многодетной семьи в деревне Чиршкас-Мураты. На конкурс поступила одна заявка от местной фирмы.

«Заявка была с предложением о приобретении помещения, на которое отсутствуют данные о государственной регистрации права собственности, а само оно является объектом незавершенного строительства, не пригодно для проживания и не соответствует предъявляемым требованиям. Кроме того, вместо необходимых документов в заявке имелся лишь технический план сооружения. Зная об этом, чиновник незаконно допустил его к участию в конкурсе и вместо того, чтобы отклонить заявку, обеспечил его победу в конкурсе», — сказал Олег Дмитриев.

Следствие также полагает, что 24 декабря 2015 года по поручению обвиняемого, который тогда находился в отпуске, заместитель начальника отдела строительства подписал акты обследования и приема-передачи помещения жилья без его фактического обследования. Согласно материалам дела, на расчетный счет фирмы из республиканского бюджета было перечислено свыше 2,9 млн рублей.

«В действительности приобретенное жилье до настоящего времени не достроено и непригодно для проживания, в связи с чем не предоставлено для проживания нуждающейся семье», — сообщили в следственном управлении.

Причастность обвиняемых к инкриминируемым деяниям подтверждается показаниями потерпевших, около 20 свидетелей, заключением строительно-технической экспертизы. В администрацию Вурнарского района внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Администрации района следователем также разъяснено право на обращение в суд с гражданским иском о возмещении причиненного материального ущерба.

Судом наложен арест на имущество обвиняемых: автомобиль, принадлежащий бывшему главе администрации Вурнарского района, а также трактор и находящиеся на банковском счету 95 тыс. рублей, принадлежащие директору коммерческой организации.

Бывший чиновников обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями). Директора коммерческой фирмы — по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Отметим, что ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ). По версии следствия, в октябре и ноябре 2007 года, а также в августе 2008 года обвиняемый изготовил подложные выписки из официального документа, якобы вынесенного в 2000 году, о выделении четырех земельных участков площадью от 441 до 656 кв. метров. Согласно материалам дела, участки расположены в поселке Сюктерка Чебоксарского района и были предоставлены в собственность знакомым под огородничество.

«При этом частично два участка ранее были переданы в аренду коммерческой организации. В последующем на основании указанных выписок новые фиктивные владельцы земельных участков зарегистрировали на них право собственности в регистрационной службе. В результате администрации Чебоксарского района причинен ущерб на общую сумму свыше 360 тыс. рублей», — сказал Олег Дмитриев.