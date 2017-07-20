Контрабанда алмазов из ОАЭ привела ростовского экс-депутата в колонию

Ростов-на-Дону, , 10:20 — REGNUM

Больше года длилось расследование уголовного дела о контрабанде алмазов, главным фигурантом которого стала депутат Законодательного собрания Ростовской области, главврач ростовской поликлиники №10. Как проинформировали ИА REGNUM в Генпрокуратуре РФ 20 июля, накануне служители Фемиды вынесли приговор Наталье Кравченко.

Из материалов уголовного дела следует, что задержана любительница драгоценностей была в аэропорту Ростова-на-Дону в марте 2016 года. Алмазы, которые были привезены из Дубая (ОАЭ), женщина пыталась скрыть под одеждой, спрятать внутри колье и в руке. Но бдительные досмотрщики все-таки обнаружили у народной избранницы 17 ограненных алмазов, общая масса которых превысила 18 карат.

Эксперты оценили дорогостоящую покупку на 134 тыс. долларов. А контрабандистку задержали по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

За содеянное любительнице драгоценных камней Первомайский районный суд Ростова-на-Дону назначил три года колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после задержания в апреле 2016 года главный врач городской поликлиники №10 Наталья Кравченко по собственному желанию сложила депутатские полномочия.

Напомним, что по итогам 2015 года депутат лидировала по заработку среди ростовских медиков, пополнив свой бюджет почти на 5,3 млн рублей. В задекларированной собственности у неё имелось два земельных участка общей площадью 1,3 тыс. кв. метров, а также автомобиль Тойота «Хигхландер». В пользовании Натальи Кравченко значился дом площадью 120 кв.метров.

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