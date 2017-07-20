В детском саду города Валдая Новгородской области скрыли ЧП с ребёнком

Валдай, Новгородская область, , 10:18 — REGNUM В городе Валдай Новгородской области в детском саду №7 «Солнышко» 6-летняя девочка порезалась о разбитое стекло межкомнатной двери подготовительной группы. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 июля, в пресс-службе прокуратуры региона, об этом инциденте, который произошёл ещё в апреле, стало известно только сейчас.

Факт сокрытия несчастного случая, после которого лечение ребёнка заняло 12 дней, установила прокуратура Валдайского района.

По данным ведомства, безопасные условия пребывания воспитанников в детском саду не обеспечены.

«Кроме того, расследование несчастного случая не проведено, информация, материалы расследования в комитет образования администрации Валдайского района не направлены, мероприятия по устранению причин произошедшего несчастного случая не разработаны, акт о несчастном случае в прокуратуру района, а также матери малолетней, не предоставлен», — сообщили в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями прокурор внёс главе администрации Валдайского района представление — сейчас оно находится на рассмотрении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые проверки дошкольных учреждений проходят в ряде регионов России после ЧП в Петропавловске-Камчатском, где в одном из дошкольных учреждений серьёзные травмы во время прогулки получил 3-летний ребёнок.

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